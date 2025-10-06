Аэропорт Осло приостанавливал работу из-за сообщения о дронах

Аэропорт Осло в Норвегии не принимал и не выпускал самолеты утром 6 октября, сообщил Reuters оператор аэропорта Avinor. По его данным, в воздухе до прояснения ситуации оставались «один или несколько самолетов». Рейсы не перенаправляли в другие аэропорты.

Норвежская полиция сообщила, что около полуночи пилот Norwegian Air заметил во время захода на посадку в аэропорту от трех до пяти беспилотников. Avinor заявил, что дальнейших сбоев в воздушном движении не наблюдалось.

3 октября полиция Норвегии задержала трех граждан Германии по подозрению в запуске БПЛА около аэропорта города Мо-и-Рана. Никаких подробностей о задержанных немцах и типе дрона, который он запускали, полиция не привела. Вскоре после ареста всех троих освободили.