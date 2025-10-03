Bild: в Норвегии арестованы трое немцев за запуск дронов около аэропорта

В Норвегии полиция задержала трех граждан Германии по подозрению в запуске БПЛА в запрещенной пятикилометровой зоне вокруг аэропорта города Мо-и-Рана. Об этом пишет немецкое издание Bild.

По данным Bild, задержанным чуть более 20 лет. Вскоре после ареста всех троих освободили. Решение о дальнейшем расследовании и возможной ответственности пока не принято. Никаких подробностей о задержанных немцах и типе дрона, который он запускали, полиция не привела.

Ранее, напомнил Bild, за запуск дрона возле аэропорта Свольвера в Норвегии задержали гражданина Китая. Ему пришлось выплатить штраф в размере 12 тыс. крон (около €1 тыс.). После этого китайца депортировали.