Актрисе-иноагенту Яне Трояновой утвердили обвинение

Столичное управление прокуратуры утвердило обвинение актрисе Яне Трояновой (признана в России иноагентом). Ее заочно будут судить по трем уголовным статьям, сообщила пресс-служба ведомства. Дело направили для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд. Обвиняемая живет во Франции, ее объявили в международный розыск.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Яна Троянова (признана в России иноагентом)

Актрису обвиняют в возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку, и призывах к совершению терактов. Кроме того, фигурантке вменили уклонение от обязанностей иностранного агента.

Следствие установило, что в 2024 году госпожа Троянова (иноагент) в интервью допустила высказывания, формирующие «враждебно-ненавистническое отношение к русским». В частности, она призывала к убийству россиян, в том числе детей. Фигурантка также обвинила Россию в своем алкоголизме.

Кроме того, актрису дважды штрафовали за нарушение статьи об иноагентах. Однако она все равно не отправила отчеты о своей работе в Минюст РФ.

Яну Троянову внесли в реестр иноагентов в ноябре 2023 года. В декабре 2024 года ее заочно арестовали по делу о возбуждении ненависти. В октябре этого года СКР завершил следствие по делу актрисы.

Никита Черненко