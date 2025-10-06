Россияне совершили на 10% больше поездок в Грузию в текущем году

За первое полугодие 2025 года число визитеров из РФ в Грузию выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Interpressnews со ссылкой на правительственное агентство Geostat.

Всего с 1 января по 1 июля текущего года в Грузии побывали 581 тыс. россиян. По этому показателю Россия занимает первое место среди всех стран, откуда в Грузию прибывают туристы.

В то же время визиты из Турции сократились на 14% (534 тыс.), из Армении — увеличились на 1% (391 тыс.), а из Азербайджана увеличились на 36% (131 тыс.).

В целом за первые шесть месяцев 2025 года в Грузии зафиксировано 2,81 млн международных визитов, что на 4,6% больше, чем в прошлом году.

Георгий Двали, Тбилиси