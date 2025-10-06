Объявлен тендер на 2,2 млрд рублей для Каспийского прибрежного кластера

АО «Кавказ.РФ» разместило закупку на выполнение подрядных работ по строительству всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Каспийский прибрежный кластер» в Республике Дагестан. Начальная цена контракта составляет 2,2 млрд руб., сообщается на портале «Госзакупки».

Работы будут проводиться в Дербентском районе. Подведение итогов тендера запланировано на 16 октября 2025 года, а завершить строительство подрядчик должен к 10 октября 2026 года. Предусмотрен аванс в размере 30% от суммы контракта.

«Каспийский прибрежный кластер» входит в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал». Согласно планам, к 2030 году в рамках проекта благоустроят 6,5 км набережной и возведут 28 гостиниц.

Проект направлен на создание в Дагестане современной круглогодичной курортной зоны мирового уровня. Его цель — преобразить побережье Каспийского моря, обеспечить тысячи новых рабочих мест в туризме, строительстве, сервисе и транспорте, а также привлечь путешественников из России и других стран.

На территории комплекса планируется построить развлекательные центры, санатории, спа-зоны, скверы и места для отдыха. Гостиничный фонд составят на 60% трёхзвёздочные отели, на 40% — четырёх- и пятизвёздочные. Появятся 20 км прогулочных маршрутов, 6-километровая набережная и обширные зелёные насаждения.

В состав курорта войдёт всероссийский детский центр, аналогичный «Артеку», «Смене» и «Орлёнку». Обустроят около 200 гектаров песчаных пляжей. Кроме того, в республике впервые создадут специально оборудованную гавань для яхт, катеров и других маломерных судов.

Строительство большинства гостиниц Каспийского прибрежного кластера в Дагестане начнется до конца 2025 года.

Тат Гаспарян