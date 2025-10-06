В Грузии начались аресты вслед за неудавшейся революцией

Главная прокуратура Грузии предъявила обвинения нескольким участникам протестов 4 октября. Среди них — оперный певец Паате Бурчуладзе, экс-главный прокурор (в администрации президента Саакашвили) Муртаз Зоделаве, один из лидеров партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) Ираклий Надирадзе, основатель оппозиционной партии «Стратегия строитель» Паата Манджгаладзе и отставной полковник грузинской армии Лаше Беридзе. Об этом сообщает Interpressnews.

Речь идет о событиях 4 октября, когда по призыву Пааты Бурчуладзе и его соратников, несколько сот демонстрантов безуспешно штурмовали президентский дворец на улице Атонели, но были рассеяны спецназом.

В заявлении Главной прокуратуры говорится, что еще до 4 октября, подозреваемые «делали публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению власти, с целью мобилизации граждан, настроенных агрессивно по отношению к правительству, и их вовлечения в насильственные действия»

В дальнейшем, на улицах, прилегающих к президентскому дворцу, «участники группового насилия целенаправленно уничтожали муниципальное и частное имущество, используя тяжёлые предметы и поджоги. Часть имущества применяли для возведения баррикад, чтобы воспрепятствовать действиям правоохранительных органов и мешать восстановлению общественного порядка».

Муртазу Зоделаве, Паате Бурчуладзе и Ираклию Надирадзе предъявлены обвинения по пункту «а» 2-й части статьи 19-222 УК Грузии (попытка захвата и блокирования стратегического и особо важного объекта, совершенная группой), ч. 1 ст. 225 (организация и руководство групповым насилием) и ст. 317 (призывы к насильственному изменению конституционного строя и свержению государственной власти), что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

Лаше Беридзе предъявлены обвинения по п. «а» ч. 2 ст. 19-222 (попытка захвата и блокирования стратегического объекта, совершённая группой) и ч. 1 ст. 225 (организация и руководство групповым насилием), что также предусматривает до 9 лет лишения свободы. Паате Манджгаладзе предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 225 (организация группового насилия), предусматривающее наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Невеликая октябрьская революция».

Георгий Двали, Тбилиси