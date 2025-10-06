Пантерная акробатика

Открывающийся 7 октября очередной сезон НХЛ — это набор довольно занимательных интриг: как персональных, в том числе связанных с либо уже достигшими статуса фигур особенных, либо рвущимися к нему российскими игроками, так и командных. А самая, видимо, любопытная касается штурма «Флорида Пантерс» уникального для современной эпохи достижения — серии из трех подряд побед в Кубке Стэнли. Правда, чтобы завладеть им, «Флориде» придется как-то справиться со слишком серьезными кадровыми потерями, которые для любого другого клуба показались бы чуть ли не катастрофическими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В нынешнем чемпионате НХЛ Александр Овечкин (на фото) может побить еще один рекорд Уэйна Гретцки — по количеству голов, забитых во всех стадиях сезона

Фото: Patrick Smith / Getty Images В нынешнем чемпионате НХЛ Александр Овечкин (на фото) может побить еще один рекорд Уэйна Гретцки — по количеству голов, забитых во всех стадиях сезона

Составлять перечень наиболее актуальных тем, ассоциирующихся с вот-вот стартующим сезоном,— традиция, от которой освещающие североамериканские хоккейные ресурсы избавляться, конечно, не собираются. Перед сезоном нынешним у всех — TSN, ESPN — он состоял примерно из полдюжины пунктов, хотя, наверное, людям, формировавшим эти рейтинги, жутко хотелось их расширить: интриг-то гораздо больше. Но приходится вычленять то, что поважнее и попонятнее. И от одного из этих пунктов у любого российского болельщика наверняка на душе кошки скребут.

В феврале, то есть в серединке регулярного чемпионата, после перерыва, продолжавшегося десять с лишним лет, состоится возвращение хоккеистов НХЛ на Олимпийские игры, которого, как выясняется, ждут с трепетом, как большого праздника.

Но это будет праздник без сборной России: на Олимпиаду в Милане и Кортина-д’Ампеццо она не попала из-за все еще не снятых санкций.

Разбавить горькую микстуру ложкой сахара в данном случае, впрочем, несложно, вспомнив, например, состоявшийся в феврале Турнир четырех наций — такую «олимпийскую разминку» для Канады, США, Швеции и Финляндии, тоже разбивший чемпионат надвое. Некоторые закончили его с травмами, некоторые — похоже, из-за дополнительной нагрузки — столкнулись со спадом формы.

А компактненький Турнир четырех наций — сущая ерунда по сравнению с олимпийскими соревнованиями, на которые к тому же придется лететь из Америки с Европу. Российские игроки от этой мясорубки политикой избавлены, для них Олимпиада — пауза на отдых и восстановление. Разве не похоже на фактор, который может помочь сберечь или набрать тонус и добиться чего-то яркого и приметного?

А ждать яркого и приметного можно, как обычно, от многих. От Никиты Кучерова из «Тампа-Бей Лайтнинг» — того, что он снова, как и в двух предыдущих первенствах, выиграет бомбардирскую гонку, может быть добавив в коллекцию и ускользавший от него, несмотря на высочайшую результативность, приз просто ценнейшему игроку лиги.

От Кирилла Капризова из «Миннесота Уайлд» — того, что, в отличие от прошлого чемпионата, испорченного травмами, по-настоящему включится в борьбу за эти же награды, оправдывая только что подписанный гигантский контракт на восемь лет и $136 млн, вступающий в силу со следующей осени.

От Матвея Мичкова из «Филадельфия Флайерс» — развития успехов дебютного американского сезона, повышения в статусе до совершенно полноценного, без оговорок и скидок на возраст, клубного фронтмена.

От юнца Ивана Демидова из «Монреаль Канадиенс», успевшего теми несколькими матчами, что провел после переезда из СКА в канадскую хоккейную Мекку весной, намекнуть на неординарность таланта,— атаки на трофей сильнейшему новичку НХЛ.

От одноклубника Кучерова Андрея Василевского и Игоря Шестеркина из «Нью-Йорк Рейнджерс» — атаки на трофей для сильнейшего голкипера.

Даже у Александра Овечкина, хоть ему-то после того, как весной фактически официально стал первым хоккейным снайпером всех времен, вроде бы нечего доказывать и не к чему стремиться, в прицеле в его 40 все равно есть престижные рубежи.

Ну, допустим, круглая цифра — 900 голов, забитых в регулярных чемпионатах. И она для легенды «Вашингтон Кэпиталс» совсем близко — всего-то в трех шайбах. Но можно же замахнуться на рекорд, который все еще принадлежит формально сброшенному в апреле со снайперского пьедестала Уэйну Гретцки. У Гретцки все еще больше голов, если брать все матчи НХЛ — и в регулярном чемпионате, и в play-off: 1016 против 974 у Овечкина. Разница — 42 шайбы, а в прошедшем сезоне у Александра Овечкина в регулярке было 44 плюс 5 в кубковых встречах.

Это обстоятельство тоже не ускользало от взгляда всех, кто заранее смакует всякие вкусные события, маячащие на горизонте. Как и особая миссия другого российского ветерана Сергея Бобровского, в отличие от Овечкина не нападающего на чужие ворота, а их защищающего.

Его «Флорида», трижды подряд выйдя в финал Кубка Стэнли и дважды, в 2024 и 2025 годах, завоевав его, уже провернула редчайший для современной НХЛ с ее вечными перетасовками раскладов, зыбкой, как утренний туман, иерархией трюк.

На повестке трюк — уникальный. До серии из трех подряд побед в Кубке Стэнли никто не дотягивал 40 лет с гаком.

Со времен доминирования в НХЛ в начале 1980-х, в эпоху, когда не придавленные жестким потолком зарплат клубы еще могли строить долго царившие, как их называют в Америке, «династии», «Нью-Йорк Айлендерс». И вот «Флорида», удивительным образом научившаяся сохранять костяк, к ней подобралась близко-близко. А летом всем казалось, что чуть ли не вплотную, потому что умудрилась не расстаться ни с кем из лидеров, притом что их миграция — бич хоккейных триумфаторов.

Все шло великолепно, пока не выяснилось, что Мэттью Ткачак из-за травмы приводящей мышцы не выйдет на лед как минимум до Нового года, а Александр Барков из-за операции на полетевшем колене — вполне вероятно, вообще вплоть до финиша сезона. Потеряны два форварда-стрежня, а это значит, что остальным ключевым фигурам — допустим, Бобровскому,— чтобы удержать уровень команды, нужно быть вдвойне надежными и эффективными.

Впрочем, отряд аналитиков официального сайта НХЛ не очень-то верит, что, учитывая кадровые неприятности, у «Флориды», какой бы живучей, непотопляемой она ни выглядела прежде, срастется с ее фокусом. Из полутора десятков участвовавших в опросе насчет итогов сезона только один указал на нее как на будущего обладателя Кубка Стэнли. Большинство предпочли варианты попроще, включая самый простой — получивший треть голосов «Вегас Голден Найтс» с его шикарной глубиной состава, в которой не пропадают российские хоккеисты — Иван Барбашев и Павел Дорофеев, и перехваченным на летнем рынке у «Торонто Мейпл Лифс» топовым нападающим Митчем Марнером.

Алексей Доспехов