Россия и Индия начали совместные военные учения «Индра-2025»

На полигоне Махаджан в Индии состоялась церемония открытия российско-индийских учений «Индра-2025». Они продлятся до 15 октября. Их основной целью является отработка взаимодействия в борьбе с международным терроризмом, сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что на учениях будут в том числе отрабатывать «совершенствование тактики ведения контртеррористических операций». Также внимание уделят повышению оперативной совместимости подразделений и обмену «практиками ведения боевых действий в современных условиях».

«Мы проведем интенсивную подготовку, включающую сценарии, отражающие сложный характер современных конфликтов. Наша объединенная сила — это наш самый большой актив в построении будущего, где преобладает мир»,— сказал командующий дивизией «Гандив» Санджая Чандра Кандпала (цитата по «Интерфаксу»).

В сентябре Индия послала военнослужащих на российско-белорусские учения «Запад». The Times писала, что индийские военнослужащие были дислоцированы на полигоне Мулино в Нижегородской области. В Минобороны Индии заявили, что хотят лишь еще больше укрепить сотрудничество с партнерами в сфере обороны и товарищеские связи с Россией.