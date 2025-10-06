«Спартак» может уволить главного тренера Деяна Станковича в ближайшее время

6 октября состоится заседание совета директоров московского футбольного клуба «Спартак». Как сообщает газета «Спорт-Экспресс», руководство команды «с высокой долей вероятности» может принять решение об увольнении главного тренера Деяна Станковича.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

После 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице. В активе клуба 18 очков (пять побед, три ничьих и три поражения). В последнем матче «Спартак» со счетом 2:3 уступил столичному ЦСКА.

19 сентября Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на месяц отстранил Станковича за оскорбление арбитра. Дисквалификация касается всех соревнований, проходящих под эгидой РФС.

47-летний Станкович возглавил «Спартак» в мае 2024 года. В прошлом сезоне РПЛ команда финишировала четвертой, а в FONBET Кубке России она не смогла преодолеть стадию финала «пути регионов». В мае сербский специалист продлил контракт со «Спартаком» до 2027 года. Ранее он работал в венгерском «Ференцвароше», сербской «Црвене Звезде» и итальянской «Сампдории».

Таисия Орлова