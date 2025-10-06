«РИА Новости»: организатор ОПГ в Шереметьево не знал о хищениях у бойцов СВО

Алексей Кабочкин, предполагаемый организатор преступной группы, не участвовал в схемах хищений у бойцов специальной военной операции и даже наказывал таксистов, когда узнавал о таких случаях, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Один из таксистов заявил, что Алексей Кабочкин и Дмитрий Боглаев принимали меры для возмещения ущерба участникам СВО.

Алексей Кабочкин владел транспортной компанией, Дмитрий а Боглаев следил за порядком. Таксисты платили арендную плату за работу в аэропорту. Адвокат Павел Чигилейчик ранее сообщал, что Дмитрий Боглаев вернул около 700 тыс. руб. одному из потерпевших и имеет благодарности за помощь СВО.

В деле о хищениях в аэропорту Шереметьево арестовано почти 30 человек, включая Алексея Кабочкина. По версиси следствия, преступное сообщество похищало деньги у участников СВО, совершая кражи, вымогательства и мошенничество. В группу входили сотрудники правоохранительных органов, которые выбирали участников СВО в качестве жертв.