Экс-глава Минздрава Дагестана была задержана в Кисловодске

Бывшая министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, ныне главврач одного из санаториев Кисловодска, арестована по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба судов Республики Дагестан.

Следствие утверждает, что в период с 2021 по 2024 год она подписывала приказы, из-за которых с республиканского бюджета было незаконно списано более миллиона рублей. Суть обвинений связана с реализацией регионального проекта «Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» в Дагестане. В сентябре 2020 года Минздрав заключил контракты на сумму 516 млн рублей с коммерческими компаниями, которые обязались бесплатно обеспечивать гарантийное обслуживание системы в течение года. Однако Беляева подписала приказы, по которым техобслуживание дублировали другие организации, что привело к необоснованным расходам бюджета.

После задержания в Ставропольском крае суд Махачкалы поместил Беляеву под стражу на два месяца, до 3 декабря 2025 года. Ей грозит лишение свободы до 10 лет с крупным штрафом. Беляева возглавляла министерство здравоохранения Дагестана с февраля 2022 по август 2024 года, после чего перешла на работу в санаторий в Кисловодске

Станислав Маслаков