Hindustan Times: Индия хочет купить у России еще пять систем ПВО С-400

На этой неделе высокопоставленные чиновники из Минобороны Индии встретятся с российскими коллегами. Они обсудят возможность совместного производства или прямой закупки у Москвы еще пяти систем ПВО С-400, сообщает Hindustan Times.

Где пройдет встреча и кто примет в ней участие с российской стороны, не уточняется. По данным газеты, стороны уже согласовали стоимость дополнительных пяти систем ПВО, конкретная сумма не приводится. Как отмечает издание, «ходят слухи», что три из пяти систем будут приобретены напрямую, а еще две произведут индийские частные компании, которым передадут технологии производства.

Ожидается, что соглашение будет одобрено до визита президента России Владимира Путина. Он должен посетить Индию 5 декабря для встречи с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

Комплекс С-400 «Триумф» стоит на вооружении российской армии с 2007 года. В 2018 году Индия договорилась с Россией о закупке пяти дивизионов С-400 на сумму $5,4 млрд. Поставки начались в 2021 году, но Москва пока отгрузила только три дивизиона, которые разместили вдоль границы с Китаем и Пакистаном. Еще два дивизиона должны поставить до конца 2026 года. В августе глава ВВС Индии Амар Прит Сингх рассказал, что российские С-400 «изменили правила игры» в войне страны с Пакистаном.