«Реализация задумки выглядит почти как чудо»

Дональд Трамп назвал Биньямина Нетаньяху «гребаным негативщиком» и использовал другие непечатные выражения в их телефонном разговоре, утверждают источники Axios. Так американский президент якобы пытался убедить премьер-министра Израиля, что события вокруг мирного плана по Газе развиваются успешно. 3 октября представители «Хамаса» отправили ответ на предложения Вашингтона, в котором согласились передать заложников и запустить переговорный процесс. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался о том, какие надежды возлагает президент США на мирное урегулирование на Ближнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Американский подход «мир через силу» на Ближнем Востоке превратился в «мир через не хочу». Или точнее в просто «хочу», если это желание исходит от Дональда Трампа. После того, как в пятницу днем президент США опубликовал ультиматум «Хамасу» с требованием 5 октября дать ответ на американский мирный план, стало понятно, что развязка должна случиться совсем скоро. И она не заставила себя ждать. Уже к полуночи исламисты ответили, что в целом принимают инициативу Белого дома, но есть некоторые вопросы. Поэтому, конечно, да, но хотелось бы обсудить ряд моментов.

В Иерусалиме прочитали этот пресс-релиз и, по словам источников, сначала посчитали его отказом от сделки, ведь как говорил сам заокеанский инициатор, обсуждать тут нечего, и любая реакция, кроме однозначного да, будет предлогом для адских последствий. Однако в Вашингтоне все восприняли иначе. Трамп объявил, что теперь и «Хамас» согласен, а значит, Израилю следует приостановить военные действия и готовиться к завершению «трехтысячилетнего конфликта». Видимо, американскому лидеру кто-то рассказал про бой Давида и Голиафа и филистимлян, которые действительно обитали в районе Газы. Вот он и решил, что если уж заканчивать, то не какое-то там 100-летнее, а глобальное многовековое противостояние.

И поэтому неудивительно, что Нетаньяху ничего не оставалось, кроме как согласиться и еще раз поблагодарить своего главного союзника за усилия и поддержку. ЦАХАЛ даже остановил наступательные планы по захвату Газы и пообещал в ближайшие дни ограничиваться необходимыми действиями по защите войск дислоцированных в глубине сектора. Этого должно хватить для переговоров, которые стартуют 6 октября в Шарм-эш-Шейхе. Американцев там будет представлять Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Именно с его возвращением на авансцену специалисты и связывают все надежды на успех. Именно он организовывал «Соглашения Авраама». Он же во время недавнего визита Нетаньяху в Вашингтон утрясал все нюансы плана по примирению в Газе.

Более того, похоже, что сегодня только он владеет всеми нюансами закулисных договоренностей, достигнутых с Турцией, Катаром, Египтом и Израилем. А то, что за кулисами все выглядит не совсем так, как снаружи, никто не сомневается. Уж больно уверенно говорит о сделке сам Трамп. И даже Нетаньяху заявил в обращении к израильтянам, что уже в ближайшие 10 дней все оставшиеся заложники вернутся домой. При этом неразрешимых и спорных моментов в одобряемом всеми плане чуть ли не больше, чем самих пунктов. Кто будет управлять сектором? Кто войдет в состав международных сил? Как будет происходить разоружение «Хамаса»? И когда ЦАХАЛ покинет значительную часть территории Газы?

В прошлом все эти вопросы заводили переговоры в тупик, а сейчас на их разрешение отведено несколько дней.

Реализация задумки выглядит почти как чудо. Но, похоже, что Трамп намерен успеть довести дело до конца аккурат ко второй годовщине резни 7 октября и 10 октября — дню объявления лауреатов Нобелевской премии мира.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Михаил Гуревич