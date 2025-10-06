Погрузки на КрасЖД по итогам девяти месяцев 2025 года сократились на 2,6%

В период с января по сентябрь 2025 года объем погрузки на Красноярской железной дороге (КрасЖД, филиал ОАО «РЖД») составил 57,9 млн т. Это на 2,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.

В сентябре по КрасЖД было отправлено 6,2 млн т грузов (+1,2% по сравнению с сентябрем 2024-го).

Основной объем перевозок в период с января по сентябрь пришелся на каменный уголь — 41,8 млн т (+1,4%). Наибольшую динамику роста показали химикаты и сода — 7,3%, до 348,5 тыс. т.

Как писал «Ъ-Сибирь», в период с января по август 2025 года КрасЖД перевезла более 116 тыс. груженых контейнеров. Это на 13,4% больше, чем за восемь месяцев 2024-го.

