КрасЖД увеличила контейнерные перевозки на 15,3%

В период с января по август 2025 года Красноярская железная дорога (КрасЖД) перевезла более 116 тыс. груженых контейнеров. Это на 13,4% больше, чем за восемь месяцев 2024-го. Внутри страны отправлено 12,7 тыс. груженых контейнеров ДФЭ (+23,9%), на экспорт — 103,3 тыс. ДФЭ (+12,3%). Всего в контейнерах КрасЖД с начала года перевезла 1,92 млн т (+15,3%).

Основной объем контейнерных перевозок пришелся на лесные грузы (66,9 тыс. ДФЭ) и цветные металлы — 27,2 тыс. ДФЭ. При этом поставки цветной руды и серы выросли в пять раз.

Также в контейнерах бизнес перевозил зерно, машины и двигатели, промышленные товары, метизы, бумагу, жмыхи, металлоконструкции и комплектующие к автомобилям.

Как писал «Ъ-Сибирь», с января по август 2025 года на КрасЖД было отгружено 51,6 млн т грузов, что на 3,1% меньше, чем за тот же период годом ранее. Большая часть погрузок пришлась на каменный уголь — 37,3 млн т (+0,9%).

Михаил Кичанов