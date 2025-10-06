Суд оставил без изменений приговор магнитогорцу за убийство дочери

Челябинский областной суд оставил без изменений приговор 65-летнему жителю Магнитогорска, признанному виновным в убийстве дочери (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Его отправили в колонию строгого режима на восемь лет, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что 28 мая 2024 года в частном доме на улице Калмыкова в Магнитогорске хозяин дома и его 31-летняя дочь поссорились. В этот момент отец решился на убийство, начал душить дочь и переместил ее в гараж. Там горожанин дважды ударил местную жительницу по голове молотком. Чтобы скрыть тело, он упаковал его в полиэтилен и через несколько дней на надувной лодке вывез на середину реки Урал, где сбросил в воду. После этого магнитогорец обратился в полицию с заявлением об исчезновении дочери. Во время заседания он сообщил, что действовал в состоянии аффекта. Дочь во время ссоры требовала деньги на покрытие своих долгов. Однако судебно-психиатрическая комиссия не подтвердила, что обвиняемый находился в состоянии аффекта.

В июне этого года Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска приговорил местного жителя к восьми годам лишения свободы. Брат погибшей, признанный потерпевшим по делу, обжаловал приговор, посчитав его слишком суровым. Однако облсуд с учетом позиции прокурора подтвердил решение первой инстанции. Лодку и весла, использованные при совершении преступления, конфисковали в доход государства.

Виталина Ярховска