Магнитогорца отправили в колонию на восемь лет за убийство дочери

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал виновным 65-летнего местного жителя в убийстве взрослой дочери (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Суд установил, что 28 мая 2024 года в частном доме на улице Калмыкова в Магнитогорске хозяин дома и его 31-летняя дочь поссорились. В этот момент отец решился на убийство, начал душить дочь и переместил ее в гараж. Там горожанин дважды ударил местную жительницу по голове молотком. Чтобы скрыть тело, он упаковал его в полиэтилен и через несколько дней на надувной лодке вывез на середину реки Урал, где сбросил в воду. После этого магнитогорец обратился в полицию с заявлением об исчезновении дочери. Во время заседания он сообщил, что действовал в состоянии аффекта. Дочь во время ссоры требовала деньги на покрытие своих долгов. Однако судебно-психиатрическая комиссия опровергла эту версию событий.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 18 июля прошлого года в реке Урал вблизи улицы Николая Шишка обнаружили тело убитой с пакетом на голове и связанными конечностями, в обмотанном скотчем мусорном мешке, с прикрепленным грузом. Через несколько дней по подозрению в совершении преступления ее отца задержали и отправили в СИЗО.

Виталина Ярховска