«Авто.ру»: средняя стоимость нового авто на Урале выросла до 2,5 млн рублей

В сентябре средняя стоимость нового автомобиля в Свердловской области достигла 2,5 млн рублей, что на 1,2% выше по сравнению с августом, следует из данных «Авто.ру». Некоторые популярные модели Livan, Solaris и Haval стали доступнее.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Так, Livan X3 Pro подорожал до 1,71 млн руб. (+2,4%), GAC GS4 — до 3,06 млн руб. (+1,8%), а Exeed TXL — до 4,1 млн руб. (+1,8%). Некоторые автомобили стали дешевле: Livan S6 Pro подешевел до 1,73 млн руб. (-10%), Solaris HC — до 2,8 млн руб. (-4,7%), а Haval F7 — до 3,1 млн руб. (-3,6%).

На федеральном уровне наблюдается оживление интереса покупателей после снижения ключевой ставки. Цены на новые машины вновь начали расти из-за сокращения доли авто 2024 года выпуска на складах и уменьшения скидок от производителей, что особенно заметно по российским маркам. Средняя стоимость нового отечественного автомобиля в прошлом месяце увеличилась на 71 тыс. руб., достигнув 1,66 млн руб., что соответствует уровню сентября 2023 года — согласно статистике последних двух лет, после этого пика должно начаться плавное снижение. Средняя стоимость китайских автомобилей в сентябре составила 3,59 млн руб., что на 1,5% выше, чем в августе. Это также близко к уровню цены двухлетней давности, но все еще на 155 тыс. руб. ниже пикового значения, которое пришлось на март этого года.

Напомним, средняя цена на автомобили на вторичном рынке Уральского федерального округа (УрФО) снизилась на 6% по сравнению с августом 2024 года и составила 1,14 млн руб. В Свердловской области средняя цена снизилась на 5,8%. Среди автомобилей с пробегом лидируют японские автомобили (25%), доля отечественных машин составила 24,6%.

Ирина Пичурина