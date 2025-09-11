Проект нового корпуса нижегородской школы №103 с третьего раза прошел экспертизу

Госэкспертиза с третьей попытки одобрила проект строительства нового корпуса одной из самых перегруженных в Нижнем Новгороде школ — №103. Информация о положительном заключении появилась в реестре экспертиз 10 сентября 2025 года.

Проект здания на улице Верхне-Печерской, 10 ранее дважды получал отрицательные заключения — в сентябре 2024 и в мае 2023 года. Оба раза проектную документацию направляло на экспертизу ООО «Проконтур».

В ноябре 2024 года контракт на проектирование и строительство здания муниципальный заказчик «ГлавУКС» заключил с ООО «Ремстрой» из рабочего поселка Воротынец Нижегородской области. Стоимость контракта составила 983,6 млн руб.

Трехэтажный корпус будет рассчитан на 500 учеников. Завершить работы необходимо до 31 мая 2027 года.

Галина Шамберина