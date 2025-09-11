Проект нового корпуса нижегородской школы №103 с третьего раза прошел экспертизу
Госэкспертиза с третьей попытки одобрила проект строительства нового корпуса одной из самых перегруженных в Нижнем Новгороде школ — №103. Информация о положительном заключении появилась в реестре экспертиз 10 сентября 2025 года.
Проект здания на улице Верхне-Печерской, 10 ранее дважды получал отрицательные заключения — в сентябре 2024 и в мае 2023 года. Оба раза проектную документацию направляло на экспертизу ООО «Проконтур».
В ноябре 2024 года контракт на проектирование и строительство здания муниципальный заказчик «ГлавУКС» заключил с ООО «Ремстрой» из рабочего поселка Воротынец Нижегородской области. Стоимость контракта составила 983,6 млн руб.
Трехэтажный корпус будет рассчитан на 500 учеников. Завершить работы необходимо до 31 мая 2027 года.