Ярославский бизнес зовут сажать липы

Общественная организация «Ярославль-2000» запускает экологическую акцию по озеленению города, сообщили в мэрии. Предпринимателей и бизнесменов приглашают участвовать в посадке лип на улице Свободы, чтобы внести вклад в улучшение городской среды и создать зеленое наследие для будущих поколений.

Улица Свободы в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Улица Свободы в Ярославле

Участники акции получат взрослое дерево-липу высотой 4-4,5 метра и обхватом ствола 18-20 см, а также необходимые грунт и удобрения. Каждое дерево будет сопровождаться именной табличкой с названием предприятия или бизнеса.

Липа выбрана за свою красоту и способность очищать воздух. Эти деревья долговечны и устойчивы к городским условиям. Всего планируется высадить 100 лип, поэтому количество деревьев ограничено. Подать заявку для участия в акции можно на сайте язеленыйгород.рф.