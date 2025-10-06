Правительство выделит 700 млн рублей на медпомощь жителям приграничья

Правительство РФ выделит более 700 млн руб. на оказание медицинской помощи жителям Белгородской и Курской областей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он пояснил, что средства выделяются в рамках программы обязательного медицинского страхования.

По словам господина Мишустина, дополнительное финансирование позволит медорганизациям приграничья «без ограничений и проблем» давать жителям необходимое им лечение. Премьер также попросил вице-премьера Татьяну Голикову держать этот вопрос на личном контроле.

3 октября правительство также выделило 2,3 млрд руб. на восстановление школ и детских садов в приграничных регионах. 15 сентября правительство согласовало программу комплексного восстановления и развития Курской, Белгородской и Брянской областей. На все мероприятия программы на 2025–2027 годы выделят около 80 млрд руб.

Полина Мотызлевская