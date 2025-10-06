Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В ярославском аэропорту сняли ограничения

Введенные утром 6 октября ограничения на полеты в аэропорту Ярославль (Туношна) сняты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Запрет на прием и выпуск воздушных судов был введен в 04:29 6 октября. Сообщение о снятии ограничений появилось в 10:27. Ведомство не уточняет, были ли направлены какие-либо воздушные суда на запасные аэродромы во время запрета.

Также снят запрет на прием самолетов в аэропорту Нижнего Новгорода.

Антон Голицын

