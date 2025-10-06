Производитель «Бархатных ручек» начал выпускать косметику премиум-класса

Компания «Арнест Юнирусь», ранее известная как производитель недорогой косметики, начала выпуск уходовых средств премиум-класса со средним чеком 3-6 тыс. руб. Новый бренд BioCode включает средства для очищения, дневного и ночного ухода, SPF-защиты и антивозрастные кремы.

Разработка косметики велась при сотрудничестве с московским Институтом пластической хирургии и косметологии (ИПХиК). Одним из ключевых ингредиентов новой линейки является гиалуроновая кислота.

По данным аналитических агентств, продажи антиэйдж-косметики в рознице за последний год выросли на 13,8% в натуральном выражении и на 5,4% в денежном. Рост сегмента обусловлен увеличением числа потребителей старше 40 лет, а также повышением спроса на более эффективные средства, несмотря на высокую инфляцию. «Арнест Юнирусь» сменила название в марте 2025 года после приобретения ряда активов зарубежных компаний, покинувших российский рынок.

