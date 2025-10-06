РПЦ выявила нарушения закона в сфере абортов в 76 регионах

Патриаршая комиссия РПЦ по вопросам семьи провела мониторинг нарушений законодательства в сфере абортов в частных клиниках регионов. Результаты исследования показали, что регламент нарушается в клиниках 76 регионов. В частности, 78% медорганизаций проводят аборты без соблюдения сроков тишины и рекламируют процедуру по прерыванию беременности на своих сайтах.

«Неделя тишины» — обязательный период ожидания между обращением женщины (для проведения аборта) и самой процедурой.

Результаты мониторинга РПЦ есть в распоряжении «РИА Новости». Как пишет агентство, исследование проводилось в период с сентября 2023 по октябрь 2025 года, выборка составила 1003 частных клиники во всех субъектах РФ.

Авторы исследования при этом отмечают, что с февраля 2023 года по октябрь текущего число частных клиник, проводящих аборты, сократилось на 26% — с 2813 до 2088. Эта статистика также подтверждается данными Росздравнадзора, указали в РПЦ.

Члены патриаршей комиссии по итогам выявленных нарушений в клиниках направили в правоохранительные органы 732 обращения. Более 90% из них — в Генпрокуратуру, другие — в СКР, МВД, Росздравнадзор и ФАС.

Полина Мотызлевская