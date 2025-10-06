При атаке БПЛА на Туапсинский НПЗ пострадали два человека

Сегодня ночью обломки БПЛА упали на территории Туапсинского НПЗ. Произошел пожар в помещении охраны, его потушили. Пострадали два человека, их госпитализировали, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Также фрагменты БПЛА упали на территорию частного домовладения в селе Дедеркой. В здании тоже случился пожар, его уже ликвидировали. Повреждены окна дома, никто не пострадал. Информацию о ЧП подтвердил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи над территорией Краснодарского края сбили 11 беспилотников. В общей сложности силы ПВО уничтожили 251 БПЛА над 16 регионами.