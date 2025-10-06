Прокуратура контролирует соблюдение прав дзержинцев, пострадавших из-за БПЛА

В Нижегородской области прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 6 октября.

По предварительным данным прокуратуры, ночью осколки беспилотников упали на территории автозаправочной станции и частного жилого дома. Прокурор Дзержинска Дмитрий Чижкин на месте контролирует установление происшествия. Также надзорное ведомство проконтролирует оказание помощи пострадавшим.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в Нижегородской области минувшей ночью отразили атаку 20 БПЛА. По словам губернатора Глеба Никитина, ранение получил один человек.

Галина Шамберина