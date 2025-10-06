Один человек ранен в результате атаки беспилотников в Дзержинске 6 октября

В ночь на 6 октября 2025 года в районе промзоны Дзержинска Нижегородской области отразили атаку 20 украинских беспилотников. По словам губернатора Глеба Никитина, в результате падения обломков БПЛА один человек получил травму, угрозы его жизни нет.

Также из-за падения обломков зафиксировано несколько возгораний в частном секторе, их оперативно ликвидировали. Помимо этого, были повреждены стеклопакеты в жилых домах и крыша одной АЗС. Промышленным объектам ущерб причинен не был. Работу по ликвидации последствий атаки координирует мэр Дзержинска Михаил Клинков.

Галина Шамберина