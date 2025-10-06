В Ярославле выдано разрешение на строительство новой гостиницы

В Ярославле выдано разрешение на строительство гостиницы рядом с шинным заводом. Документ выдало Министерство строительства и ЖКХ Ярославской области 24 сентября 2025 года, указано в реестре разрешений.

Новый объект разместят на улице Зои Космодемьянской, рядом с детским центром творчества и школой №94. Разрешение действительно до 11 марта 2027 года.

Застройщиком выступает Игорь Фомичев. Ранее прокуратура пыталась вернуть землю в муниципальную собственность, но в июле 2025 года арбитражный суд отказал в иске. В течение двух лет действовали обеспечительные меры, которые были сняты после решения суда.

Антон Голицын