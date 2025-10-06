«Поводов для радости совсем не много»
Дмитрий Дризе — об итогах выборов в Чехии
В Чехии на выборах победил «очередной европейский Трамп». Оппозиционная партия «Акция недовольных граждан» (ANO) во главе с Андреем Бабишем набирает 35% голосов и может получить в нижней палате парламента 80 мест из 200. У экс-премьера есть большие шансы вновь возглавить правительство. Партию ANO также называют пророссийской. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не до конца разделяет этот тезис.
Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ
Оппозиционная партия «Акция недовольных граждан» выигрывает парламентские выборы в Чехии при явке почти в 70%. Лидер, 71-летний бывший премьер-министр Андрей Бабиш, имеет все шансы вновь возглавить правительство. Он — настоящий политический тяжеловес, предприниматель, миллиардер, олигарх. Его называли «чешским Берлускони», а сейчас — «чешским Трампом».
Не будем детально описывать его биографию и перейдем к главному. В его победе нет ничего удивительного, это тенденция: правые популисты, евроскептики, противники зеленого перехода, толерантности, мультикультурализма, засилья мигрантов и помощи Украине пользуются все большей симпатией избирателей Старого Света. Почему это неудивительно? Потому что левацкая идеология и европейский социализм — полные банкроты. Однако руководство в Брюсселе, как и многие правители современной Европы, по-прежнему отказываются это воспринимать и с упорством, достойным лучшего применения, продолжают пилить сук, на котором все они пока еще сидят. Что характерно, правые побеждают в так называемом ядре бывшей Австро-Венгрии. Давит тоска по империи? Возможно. А почему бы, собственно, нет? Это явный ответ европейскому социализму.
Хочется величия, а не мультикультурализма.
При том что интеллектуальный уровень правых популистов зачастую оставляет желать лучшего. Впрочем, как и левых. Это общая беда современного мира.
Но вернемся к Бабишу. Его победу называют и «реваншем пророссийских сил». Есть мнение, что Чехия немедленно развернется к России. Здесь можно сказать однозначно: не развернется. По крайней мере, сам Бабиш не видит альтернативы общеевропейскому пути. Он за то, чтобы оставаться в ЕС и НАТО. Что касается Украины, бывший и будущий премьер-министр не против помощи как таковой. Логично реформировать этот процесс, в частности, чтобы этим централизованно занимался Евросоюз, дабы исключить коррупцию и теневые схемы.
Как было сказано выше, Бабиш называет себя «чешским Трампом». Это сейчас самый верный тезис, который резко повышает рейтинг. Насколько 47-й президент США является пророссийским, как говорится, судите сами. Соответственно, если Чехия остается в сообществе, значит, вынуждена будет в той или иной степени подчиняться воли большинства. Не такая уж это богатая страна, чтобы отправиться в самостоятельное плавание.
И еще не нужно забывать, что Прага уже была в восточном блоке, и в далеком 1968 году братский СССР пресек ее попытки вырваться из дружеских объятий. То же самое случилось и с Венгрией в 1956 году. Тем временем Виктор Орбан в очередном интервью сделал очень интересное заявление: «Есть три страны, с которыми мы определенно не хотели бы быть соседями — это немцы, турки и русские. Хорошо, если нас отделяют от великих империй какие-то географические единицы. Поэтому хорошо, что между Венгрией и Россией сейчас есть территория, называемая Украиной. Для Венгрии стратегически важно, чтобы Украина существовала». Похоже, что термин «пророссийский политик» — очень условное понятие. Так что поводов для радости совсем не много.
С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".