«Поводов для радости совсем не много»

В Чехии на выборах победил «очередной европейский Трамп». Оппозиционная партия «Акция недовольных граждан» (ANO) во главе с Андреем Бабишем набирает 35% голосов и может получить в нижней палате парламента 80 мест из 200. У экс-премьера есть большие шансы вновь возглавить правительство. Партию ANO также называют пророссийской. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не до конца разделяет этот тезис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Оппозиционная партия «Акция недовольных граждан» выигрывает парламентские выборы в Чехии при явке почти в 70%. Лидер, 71-летний бывший премьер-министр Андрей Бабиш, имеет все шансы вновь возглавить правительство. Он — настоящий политический тяжеловес, предприниматель, миллиардер, олигарх. Его называли «чешским Берлускони», а сейчас — «чешским Трампом».

Не будем детально описывать его биографию и перейдем к главному. В его победе нет ничего удивительного, это тенденция: правые популисты, евроскептики, противники зеленого перехода, толерантности, мультикультурализма, засилья мигрантов и помощи Украине пользуются все большей симпатией избирателей Старого Света. Почему это неудивительно? Потому что левацкая идеология и европейский социализм — полные банкроты. Однако руководство в Брюсселе, как и многие правители современной Европы, по-прежнему отказываются это воспринимать и с упорством, достойным лучшего применения, продолжают пилить сук, на котором все они пока еще сидят. Что характерно, правые побеждают в так называемом ядре бывшей Австро-Венгрии. Давит тоска по империи? Возможно. А почему бы, собственно, нет? Это явный ответ европейскому социализму.

Хочется величия, а не мультикультурализма.

При том что интеллектуальный уровень правых популистов зачастую оставляет желать лучшего. Впрочем, как и левых. Это общая беда современного мира.

Но вернемся к Бабишу. Его победу называют и «реваншем пророссийских сил». Есть мнение, что Чехия немедленно развернется к России. Здесь можно сказать однозначно: не развернется. По крайней мере, сам Бабиш не видит альтернативы общеевропейскому пути. Он за то, чтобы оставаться в ЕС и НАТО. Что касается Украины, бывший и будущий премьер-министр не против помощи как таковой. Логично реформировать этот процесс, в частности, чтобы этим централизованно занимался Евросоюз, дабы исключить коррупцию и теневые схемы.

Как было сказано выше, Бабиш называет себя «чешским Трампом». Это сейчас самый верный тезис, который резко повышает рейтинг. Насколько 47-й президент США является пророссийским, как говорится, судите сами. Соответственно, если Чехия остается в сообществе, значит, вынуждена будет в той или иной степени подчиняться воли большинства. Не такая уж это богатая страна, чтобы отправиться в самостоятельное плавание.

И еще не нужно забывать, что Прага уже была в восточном блоке, и в далеком 1968 году братский СССР пресек ее попытки вырваться из дружеских объятий. То же самое случилось и с Венгрией в 1956 году. Тем временем Виктор Орбан в очередном интервью сделал очень интересное заявление: «Есть три страны, с которыми мы определенно не хотели бы быть соседями — это немцы, турки и русские. Хорошо, если нас отделяют от великих империй какие-то географические единицы. Поэтому хорошо, что между Венгрией и Россией сейчас есть территория, называемая Украиной. Для Венгрии стратегически важно, чтобы Украина существовала». Похоже, что термин «пророссийский политик» — очень условное понятие. Так что поводов для радости совсем не много.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе