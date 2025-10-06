Цена на золото установила рекорд

Фьючерс на золото с поставкой в декабре на бирже Comex впервые превысил $3950 за тройскую унцию. По состоянию на 9:35 стоимость металла растет на 1,09%, до $3951,7 за тройскую унцию. Фьючерс на серебро подорожал на 0,57%, до $48,2 за унцию.

The Financial Times писала, что рост цены на золото обусловлен в том числе притоками в золотые фонды (ETF). В сентябре мировые инвесторы вложили в ETF $15,5 млрд, что стало вторым по величине результатом за все время наблюдений. Аналитики ожидают, что в ближайшее время стоимость драгоценного металла превысит $4 тыс.

Подробнее о вложениях — в публикации «Ъ» «Инвесторы пополняют золотой запас».