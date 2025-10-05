ГК ТОЧНО запустила обновлённую акцию «Подарки для СВОих 2.0»

Девелопер ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) объявил о старте обновлённой программы «Подарки для СВОих»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК ТОЧНО Фото: ГК ТОЧНО

В рамках программы участники СВО и члены их семей могут приобрести квартиру со скидкой до 25%, а также выиграть автомобиль стоимостью 3,6 миллионов рублей.

Один из крупнейших девелоперов России — ГК ТОЧНО — запустил обновленную акцию, которая направлена на поддержку участников СВО и их семей.

Так, при покупке квартиры в жилых комплексах застройщика участникам предоставляется скидка в размере от 10% до 25% (но не более 2 млн рублей). Скидка действует при любой форме оплаты. Также все участники акции получают возможность выиграть автомобиль JETOUR Т2 стоимостью 3,6 млн рублей.

В ТОЧНО подчёркивают, что данная акция — это знак благодарности тем, кто защищает страну. Ее задача — помочь семьям улучшить свои жилищные условия.

Акция «Подарки для СВОих» действует во всех жилых комплексах девелопера и продлится с 01 октября до 31 декабря 2025 года.

С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на официальном сайте ГК ТОЧНО.

Напомним, что ГК ТОЧНО входит в топ-5 крупнейших девелоперов России по объему текущего строительства. Компания реализует масштабные проекты, оснащенные всей необходимой социальной и коммерческой инфраструктурой: детскими садами, школами, благоустроенными дворами и общественными пространствами.

Девелопер строит в 8 регионах и 15 городах России: Краснодар, Тихорецк, Армавир, Новороссийск, Анапа, Сочи, Туапсе, Ялта, Белгород, Ростов-на-Дону, Казань, Зеленодольск, Тюмень, Москва и Екатеринбург. В планах компании — выход в ДНР.

https://tochno.life/