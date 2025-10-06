Ярославль ждет неделя дождей
В Ярославле на этой неделе ожидаются осадки в виде дождей при температуре воздуха +10...+13 градусов. Такой прогноз дает гидрометцентр.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Понедельник прогнозируется дождливым, на улице будет около +11 градусов. Во вторник осадков не ожидается — это будет самый теплый день на неделе, температура воздуха составит +13 градусов.
В среду, четверг и пятницу погода будет одинаковой: дожди при +12 градусах. В субботу и воскресенье похолодает до +10 градусов, осадки сохранятся.
Ночи также будут дождливыми, ожидается +4...+6 градусов.