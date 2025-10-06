Ярославль ждет неделя дождей

В Ярославле на этой неделе ожидаются осадки в виде дождей при температуре воздуха +10...+13 градусов. Такой прогноз дает гидрометцентр.

Понедельник прогнозируется дождливым, на улице будет около +11 градусов. Во вторник осадков не ожидается — это будет самый теплый день на неделе, температура воздуха составит +13 градусов.

В среду, четверг и пятницу погода будет одинаковой: дожди при +12 градусах. В субботу и воскресенье похолодает до +10 градусов, осадки сохранятся.

Ночи также будут дождливыми, ожидается +4...+6 градусов.

Алла Чижова