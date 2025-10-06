Сайты ярославских больниц и органов власти переведут на платформу «Госвеб»

В Ярославской области сайты органов местного самоуправления, медучреждений и социально ориентированных НКО (СО НКО) переведут на единую облачную платформу «Госвеб». Постановление правительства об этом подписал губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Госвеб» Фото: «Госвеб»

Платформа «Госвеб» создана Минцифры России. Она интегрирована с порталом государственных и муниципальных услуг и дает возможность размещать там сайты различных организаций.

До 15 марта 2026 года будет проведена апробация технических решений по переносу сайтов ярославских медучреждений, органов МСУ и СО НКО. В постановлении указаны 37 медучреждений, 19 органов местного самоуправления и 2 некоммерческие организации. Их сотрудники до конца года пройдут обучение, позволяющее работать на платформе «Госвеб», а до 15 марта на платформу будет перенесен контент официальных сайтов. Что будет со старыми сайтами, в постановлении не уточняется.

Как указано на платформе, созданные на «Госвебе» сайты имеют удобную навигацию, сконструированы в единой дизайн-системе ЕПГУ, наполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства и обеспечивают безопасное хранение данных. Разработка и техподдержка сайтов ведутся Минцифрой России. Ряд регионов уже перенесли на нее сайты государственных и муниципальных организаций.

Антон Голицын