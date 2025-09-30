В Барнауле цена за участок под КРТ выросла на торгах в 99 раз до 100 млн рублей

Право комплексного развития территории (КРТ) в районе Павловского тракта в Барнауле продано на торгах за 100,2 млн руб. При этом начальная цена за участок составляла 1 млн руб., а шаг аукциона всего 30 тыс. руб. — цена выросла более чем в 99 раз. По данным портала «ГИС. Торги», всего на участие в аукционе поступило пять заявок от ООО «СЗ "Строительная Инициатива"», ООО «СЗ "ДСК"», ООО «СЗ "АСТ"», ООО «СЗ "А-Ленд"», ООО «СЗ "Шотландия"».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Победителем признана компания из Барнаула — ООО «СЗ "Шотландия"», предложившая наибольшую цену за лот. С победителем заключен договор аренды и реализации проекта КРТ на 15,5 лет. Арендная плата устанавлена на весь период из расчета: 1 руб. 16 коп. за 1 кв. м площади земельных участков в год, НДС не облагается.

Территория общей площадью 867,2 тыс. кв. м включает 11 земельных участков, которые расположены в непосредственной близости от Павловского тракта. На части из них находятся индивидуальные дома, производственные склады, а также несанкционированная свалка площадью около 30 кв. м.

В соответствии с условиями договора КРТ, застройщик должен осуществить многоквартирную жилую застройку (без учета балконов, лоджий, веранд, террас) в объеме не менее 460 тыс. кв. м. Доля квартир евро формата в них должна составить около 60–70%. Разрешение на строительство первого дома девелопер должен получить через полтора года с даты подписания договора аренды и КРТ. Проектные и архитектурные решения, в том числе колористические решения и применяемые в строительстве материалы, подлежат обязательному письменному согласованию с АО «Дом.РФ».

Согласно данным сервиса Rusprofile, ООО «СЗ "Шотландия"» работает с 2017 года, компания входит в «Сибирскую финансовую корпорацию» (ООО «СФК»), бенефициарами которой являются Елена Греб и Сергей Отмашкин. По итогам 2024 года выручка общества составила 6,7 млрд руб., чистая прибыль — 2,3 млрд руб.

Лолита Белова