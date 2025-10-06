Новые генпланы Ярославля и Рыбинска будут готовы в 2026 году

Правительство Ярославской области начало работу над новыми генеральными планами для Ярославля и Рыбинска. С 3 октября администрации городов собирают предложения от всех желающих. Этот этап продлится 20 рабочих дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Проекты разрабатываются в рамках единой градостроительной политики области. Заместитель председателя правительства и министр строительства Александр Баланцев подчеркнул, что территориальное планирование важно для развития региона и создания комфортной среды для жителей.

Подготовка и утверждение новых генеральных планов переданы на областной уровень, но публичные обсуждения и сбор предложений остаются в ведении муниципальных администраций. Это должно обеспечить учет мнений жителей и бизнеса.

После сбора и анализа предложений материалы передадут проектной организации. Планируется, что разработка новых генеральных планов завершится к 2026 году.

Антон Голицын