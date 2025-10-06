Власти обсуждают критерии для оценки восприятия традиционных ценностей в кино

Минкульт направил на согласование в Минцифры перечень критериев для оценки восприятия зрителями традиционных ценностей в видеоконтенте, созданном при участии государства. Это следует из документа от конца сентября, который есть в распоряжении “Ъ”.

Рекомендации разработали совместно с Минцифры и «институтами развития». Они будут направлены на оценку контента в кинопрокате, эфире общедоступных телеканалов, на онлайн-платформах и «других видеосервисах» РФ.

В перечне рекомендаций с критериями сказано, что оценку будут производить на основе социологических исследований, опросов и анкетирования ежегодно или по итогам релизов. Вопросы будут направлены на оценку уровней «эмоционального воздействия, удовлетворенности и полезности», а также «готовности рекомендовать контент другим пользователям».

Кроме того, будут учитывать количественные показатели — например число просмотров, «уровень досматриваемости» и анализ упоминаний в СМИ. Анкеты могут быть адаптированы под специфику проекта или платформы. Также, следует из документа, планируется определять, какой процент занимают просмотры российских фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, ТВ-эфире и кинопрокате от их общего числа.

Подробности — в материале «Ъ» «Культуре не обесцениться».