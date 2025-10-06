В ярославском аэропорту временно отменили полеты

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ярославль (Туношна). Об этом сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

Сообщение о введении ограничений опубликовано в 04:29 6 октября. Меры вводятся для обеспечения безопасности полетов. Согласно онлайн-табло аэропорта, ближайший вылет намечен на 10:15 в Санкт-Петербург, пока он не перенесен.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ограничения также вводились утром 5 октября.