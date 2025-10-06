Вице-спикер новосибирского заксобрания от КПРФ может быть выдвинут в Госдуму

Вице-спикер законодательного собрания Новосибирской области, руководитель фракции КПРФ Роман Яковлев может принять участие в выборах депутата Госдумы РФ в одномандатном округе №138. Это следует из сообщения, опубликованного в его Telegram-канале.

«В настоящий момент идет обсуждение будущих федеральных выборов в партийных организациях, поступают предложения с мест о моем участии в них как кандидата по 138-му одномандатному округу… Я обязательно приму участие в выборах 2026 года. В каком статусе? Это будет зафиксировано чуть позже, по итогам решения партии»,— рассказал политик.

Роман Яковлев уже участвовал в выборах в этом округе в 2021 году. Тогда победу одержал кандидат «Единой России» Виктор Игнатов с 35,88% голосов, а коммунист Роман Яковлев занял второе место (28,31%).

В состав Барабинского одномандатного округа №138 входят Ленинский и Кировский районы Новосибирска, а также семь районов области. Выборы Госдумы РФ пройдут в сентябре 2026 года.

Валерий Лавский