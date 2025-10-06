Писториус: Путин очень хорошо знает Германию и немецкие инстинкты

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что президент России Владимир Путин «очень, очень хорошо знает Германию» и знаком с «немецкими инстинктами». Об этом он рассказал в интервью Handelsblatt, комментируя инциденты с неопознанными БПЛА в стране.

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Господин Писториус считает, что обнаруженные БПЛА — «провокации» со стороны России, направленные на «нагнетание страха». Министр призвал спокойно оценивать ситуацию, так как замеченные дроны пока не представляли конкретной угрозы.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что у России нет беспилотников, которые долетают до Европы.