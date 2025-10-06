«Аэрофлот» отменил два рейса Екатеринбург — Москва

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила два рейса на 6 октября из Екатеринбурга в Москву, следует из информации в расписании на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Отменены рейсы SU-1401 на 13:55 и SU-1405 на 20:50 до Шереметьево. Отмен московских рейсов других авиакомпаний в Кольцово в настоящее время нет.

Напомним, в конце июля «Аэрофлот» отменил 42 московских рейса в городах России и зарубежья, в том числе все рейсы из Екатеринбурга и в обратном направлении. Это произошло из-за сбоя в работе информационных систем.

Ирина Пичурина