Bloomberg: акции в Азии рекордно подскочили на фоне смены премьера в Японии

Азиатские фондовые индексы во главе с японскими поднялись до рекордного уровня. По оценкам аналитиков агентства Bloomberg, рост обусловлен ожиданиями инвесторов, связанными с приходом на пост премьер-министра выступающей за стимулирование экономики Санаэ Такаити.

Индекс Nikkei 225 подскочил более чем на 4%, что является рекордом. Золото подорожало выше $3900 за унцию, установив очередной рекорд. То же говорится о биткоине.

В тоже время иена упала почти на 2%, до 150 иен за доллар, одновременно снизившись до рекордно низкого уровня по отношению к евро.

Японские трейдеры, торгующие облигациями, в начале торгов открывали короткие позиции, чтобы подчеркнуть ожидаемые резкие сдвиги в связи с победой Санаэ Такаити в гонке за лидерство в правящей партии. Похоже, трейдеры, торгующие облигациями, ожидают, что Банк Японии смягчит политику повышения ставок, и что новый лидер может увеличить продажи облигаций. Производители оборонного оборудования Kawasaki Heavy Industries Ltd., Japan Steel Works Ltd. и IHI Corp. в понедельник взлетели по меньшей мере на 10% в один момент, поскольку акции японских оборонных и технологических компаний поднялись на фоне спекуляций о том, что они выиграют от увеличения государственных расходов, сообщает агентство.

Подробнее о Санаэ Такаити — в материале «Ъ» «"Железная леди", восточная версия».

Эрнест Филипповский