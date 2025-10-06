Трамп: нужно спускаться по лестнице медленно и аккуратно в отличие от Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что он, в отличие от экс-президента Джо Байдена, не спотыкается на лестницах, так как ходит «медленно и аккуратно». Об этом он рассказал на выступлении на базе Норфолк по случаю предстоящего 250-летия ВМС США.

Джо Байден неоднократно запинался на ступеньках во время публичных мероприятий. «У нас был ужасный президент, который понятия не имел, что происходит. Его шансы спуститься с лестницы были невелики», — сказал господин Трамп.

«Я всегда говорю: спускайся с лестницы медленно и аккуратно»,— добавил президент США.