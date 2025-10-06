Число погибших под завалами исламской школы в Индонезии выросло до 49

В ходе поисково-спасательной операции под развалинами школы в индонезийском городе Сидоарджо на выходных обнаружены 35 тел учеников, общее число жертв увеличилось до 49. Об этом в понедельник сообщает Associated Press со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

ЧП произошло 29 сентября. В исламской школе-интернате Аль-Хозини проводили ремонт бетонной крыши. Предположительно, столбы фундамента в молитвенном зале не выдержали веса бетона, и здание обрушилось до первого этажа. Ранее было известно о 14 жертвах.

В здании находились сотни учеников, — в основном мальчиков 12-19 лет. По данным властей, только один остался невредим, 97 получили медицинскую помощь от различных травм и были отпущены. Еще шестеро получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Полиция сообщила, что к двухэтажному зданию были без разрешения и с нарушениями пристроены два этажа. Глава Сидоарджо Субанди подтвердил информацию: руководство школы не обращалось за необходимым разрешением до начала строительства.

Пропавшими без вести значатся еще 14 человек. Поиски продолжаются с помощью тяжелой техники.

