20 человек пострадали в результате стрельбы в Сиднее

Около двадцати человек пострадали в результате стрельбы в западной части Сиднея, которую открыл 60-летний мужчина, сообщает News.com.au. Стрелявший арестован, у него изъяли две длинноствольные винтовки.

По данным полиции, мужчина произвeл от 50 до 100 выстрелов по прохожим и проeзжающим автомобилям. Пострадавший водитель такси был госпитализирован в тяжeлом состоянии. Ещe 19 человек получили незначительные травмы. В больницу доставили трех человек.

Комиссар полиции Мэл Лэньон заявил, что мотивы стрелка пока неизвестны. Связей с террористической или бандитской деятельностью у стрелявшего не нашли.