Захарова напомнила Мерцу о «Северных потоках», комментируя БПЛА над Мюнхеном

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что за инцидентами с БПЛА в стране стоит Россия. По ее словам, в Берлине расследуют это дело «в следующем веке».

Госпожа Захарова напомнила, что Германия до сих пор не установила, кто подорвал газопровод «Северные потоки» в 2022 году. «В Берлине еще с "потоками" не разобрались, до сих пор не в курсе, кто их подорвал. До дронов руки дойдут в следующем веке, видимо»,— сказала она.

Ранее Фридрих Мерц обвинил Россию в нарушении полетов десятков авиарейсов и задержании более 10 тыс. пассажиров в аэропорту Мюнхена. Работа воздушной гавани была приостановлена из-за обнаружения неизвестных БПЛА в небе. По словам господина Мерца, дроны проводили разведывательные полеты.