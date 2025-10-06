Бета-версия альтернативы «Википедии» от Илона Маска выйдет через две недели

Илон Маск объявил, что через две недeли будет выпущена альтернативная версия «Википедии» — «Грокипедия», работающая на базе его собственного чат-бота Grok AI. Об этом он написал в соцсети Х.

Предприниматель утверждает, что «Грокипедия» будет значительно превосходить существующую онлайн-энциклопедию и будет доступна пользователям без каких-либо ограничений.

Ранее Илон Маск обвинил «Википедию» в политической ангажированности. Основатель «Википедии» Джимми Уэйлс в ответ критиковал миллиардера, а также заявлял, что его критика положительно влияет на сбор пожертвований для энциклопедии.