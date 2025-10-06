Гурманские будни

Хлебом единым

Ресторатор Денис Бобков открыл на ВДНХ новый проект Cafeteria de Madre. Спустя несколько часов после открытия яблоку было негде упасть, а на следующий день выстроилась очередь. Пика известности Бобков достиг в прошлом году, когда запустил современную пекарню Masa Madre и кафе при ней. Вскоре появился не менее популярный аргентинский мясной ресторан Carniceria Vino в соляном подвале. Дениса можно смело назвать королем соляных подвалов: на его счету паб Black Swan, антикварно-готический паб «Тайная комната», японский изакая-бар Tabi и бразильский коктейльный бар Botofago. Все проекты очень разные и концептуальные, придуманы как будто назло шаблонам.

На ВДНХ масштабное пространство Cafeteria de Madre заняло павильон «Хлебопродукты» с включением хлебопекарни, которая ежедневно выпекает до 2 тыс. хлебов и снабжает ими около 120 московских ресторанов, кулинарий и кафе. В ближайшее время появится еще и мясной цех Антона Лощилова, где будут продавать мортаделлу, пастрами, стейки. На вынос уже сейчас можно приобрести фирменную выпечку: тартин, японский хлеб хоккайдо, фокаччу, бородинский, бриошь. Новшество места, концептуально близкого Masa Madre,— витрина с сэндвичами, салатами и супами, сливочным маслом, джемом и тунцом-конфи для завтрака, которые удобно взять с собой. В Cafeteria de Madre можно выбрать отдельный столик или сесть за большой «коммунальный». Интерьер выполнен в духе минимализма с индустриальными акцентами: металлические конструкции, стекло и дерево. Пространство открытое и функциональное, с визуальным акцентом на хлебное производство, которое видно из зала.

В меню — уже полюбившиеся москвичам позиции: сэндвич с мортаделлой, песто и страчателлой на молочном хлебе хоккайдо, сэндвич с тунцом-конфи, томатами и соусом тоннато на тартине. Среди новинок — сэндвич на бородинском хлебе, который продолжает идею мортаделлы: ржаной хлеб, медово-горчичная заправка и пастрами, выдержанный в течение 18 дней. На холодный сезон есть густой сырный и жирный суп с пастрами на курином бульоне с четырьмя видами сыра: плавленым, грюйером, моцареллой и пармезаном. В меню также разнообразные салаты: зеленый из семи видов овощей, буррата с рукколой и томатами, с тунцом-конфи и с копченой уткой. На десерт — ставший визитной карточкой проектов Бобкова «манки брэд»: мягкая булочка-бриошь с корицей, а также два баскских нежных чизкейка — с шоколадом и с матчой. Единственное, чего пока нет, так это завтраков. Зато есть хорошая винная карта, так что Cafeteria de Madre вполне подойдет и для кежуал-обеда, и для легкого ужина.

ВДНХ, павильон №40 Ежедневно, с 12:00 до 22:00

Гастрономическая кругосветка в «Чудо-Юдо»

В ресторане «Чудо-Юдо», вдохновившись осенними продуктами и различными кухнями мира, обновили меню. Шефы Руслан Поляков и Антон Луценко добавили несколько новых позиций с интересными сочетаниями продуктов и необычными подачами. Самое заметное новшество — шашлык XL на сабле, где вертела из клинков кавалерийских сабель используются для приготовления фермерского цыпленка, мраморной говядины и карачаевского ягненка. Получается эффектно и очень аппетитно. В меню появились бочковые грузди с попкорном из сметаны — переосмысленный русский классический рецепт, а также тартар из тунца с яблоком и имбирем. Из печи подают дорадо с ризони и шпинатом, а гребешок готовят с сырной корочкой по технологии al pil pil в масле с чесноком. Любители белых грибов найдут блюда с ними, среди которых ньокки с артишоками и страчателлой, феттучини с вялеными томатами, ризотто с муссом из пармезана и пицца из дровяной печи. На сладкое — пломбир с малиной и шоколадной крошкой, украшенный маршмеллоу — простой, но ностальгический десерт.

Новый Арбат улица, дом 21, строение 2 вс-чт, с 12:00 до 0:00 пт-сб, с 12:00 до 3:00

Гала-ужин с тайским акцентом

В ресторане Black Thai 8 октября состоится гала-ужин с участием пяти шеф-поваров из Таиланда, чьи заведения отмечены гидом Michelin. Мероприятие станет частью гастрономического фестиваля, организованного Российско-таиландским деловым советом при поддержке посольства Таиланда в России. В этот вечер Артем Мартиросов, шеф-повар Black Thai — единственного ресторана в России, отмеченного сертификатом аутентичности Thai Select, примет на своей кухне пятерых коллег из ведущих ресторанов страны Юго-Восточной Азии. Каждый представит фирменное блюдо, отражающее кухню региона и философию своего ресторана. Среди гостей — шефы ресторанов Baannok Bangkok, Jaras, Mekin Farm, Prung Sarapad и Centara Grand. Гости смогут попробовать современную тайскую гастрономию, в частности салат с креветками и гранатом, яйцо в пяти специях с томленой говядиной и черную треску с зеленым карри. Десерт — мусс из манго с лаймом и каламанси от шеф-кондитера Black Thai.

Ресторан Black Thai

Стоимость участия: 10 тыс. руб. с алкогольным или безалкогольным пейрингом. Начало ужина в 20:00. Кутузовский проспект, дом 2/1, строение 1

Ольга Карпова