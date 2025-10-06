Операторы попросили упростить получение сим-карт иностранцами

Операторы связи предложили Минцифры России упростить правила получения сим-карт иностранными туристами. Источники «Ъ» на рынке сообщили, что сейчас компании-поераторы упускает возможность заработать на роуминге, так как приезжие предпочитают бесплатный Wi-Fi и не пользуются их услугами. Причина — слишком сложная процедура получения сим-карты, предусматривающая сдачу биометрии, регистрацию на «Госуслугах» и получение СНИЛС. ВСе это может занять от часа до нескольких дней.

Операторы связи предложили Минцифры исключить из процедуры обязательную сдачу биометрии, а также ограничить срок действия сим-карты. Источник «Ъ» считает, что около половины туристов стали бы получать сим-карты по упрощенной процедуре. Это дало бы до 1,5 млрд руб. в год на всех операторов.

В Минцифры «Ъ» сказали, что находятся «в контакте с операторами связи, рассматриваются разные инициативы», однако конкретных решений еще нет.

По данным ФСБ России, с января по июнь 2025 года страну с туристическими целями посетили 629 тыс.иностранцев. Это на 7,6% больше, чем за шесть месяцев 2024 года.

