Оборот удмуртского ретейла в январе—августе увеличился на 8,6%

Оборот оптовой торговли организаций Удмуртии составил в январе—августе 367 млрд руб. В товарной массе это на 3,1% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Удмуртстате. Субъекты малого предпринимательства обеспечили 55,6% оборота оптовой торговли, или чуть более 204 млрд руб.

Розничная торговля, напротив, показывает рост: в январе—августе оборот ретейла в регионе достиг 307 млрд руб. В сопоставимых ценах это на 8,6% больше, чем годом ранее. Оборот общественного питания в республике за указанный период — 20 млрд руб. Прирост в сопоставимых ценах год к году — 9%.

Напомним, оборот организаций Удмуртии в январе—июле составил 1,4 трлн руб. Это на 9,3% больше, чем годом ранее. Основной вклад внесли обрабатывающие производства: 553,3 млн руб. Годовой прирост по этому направлению — 27,4%.