Оборот организаций в Удмуртии за январь—июль увеличился на 9,3%

Оборот удмуртских организаций за январь—июль составил 1,4 трлн руб. По данным Удмуртстата, это на 9,3% больше, чем годом ранее. Наибольший оборот за указанный период показали обрабатывающие производства — 553,3 млн руб. За год этот показатель увеличился на 27,4%.

Оборот организаций оптовой и розничной торговли и ремонта автотранспорта и мотоциклов составил за семь месяцев 335,5 млн руб. (+8,4% год к году). Замыкают «оборотную тройку» компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых, совокупный оборот которых за январь—июль — 216,8 млн руб. За год этот показатель снизился на 21%.

В июле оборот организаций Удмуртии составил 212,3 млн руб. Прирост год к году — 11,3%.

В оборот организаций включены стоимость отгруженных товаров собственного производства и выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без учета НДС, акцизов и других обязательных платежей).

Напомним, в Удмуртии было принято решение о создании регионального фонда развития промышленности. Он сосредоточится на кредитовании не только крупных предприятий, но и МСП в отрасли обработки. Ранее эти направления в республике курировала микрокредитная компания «Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства». Теперь она будет отвечать за кредитование малых и средних компаний. Эксперты полагают, что создание специализированного фонда для поддержки промсектора позволит решить задачи модернизации производственных мощностей, внедрения новых технологий и диверсификации.

